***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 10:09
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852779
BIST
12:14114.801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 352,01
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.861
En Düşük
113.420
12:146,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
12:147,7095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:14388,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,24
|Açılış
|: 388,50
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.223.191
|% 9,88
|
|NUGYO
|4,82
|25.924.406
|% 9,55
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,24
|92.577.965
|% -9,40
|
|BAYRK
|7,88
|5.763.364
|% -6,19
|
|GUSGR
|4,44
|785.530.513
|% -5,53
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|GUSGR
|4,44
|785.530.513
|% -5,53
|
|KRDMD
|3,09
|561.060.773
|% -1,59
|
|HALKB
|6,36
|503.421.625
|% 3,75
|
|GARAN
|8,24
|501.571.580
|% 0,61
|
|VAKBN
|5,17
|420.260.902
|% 1,77
|
|CEMAS
|1,48
|362.792.533
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,90
|195.226.907
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,09
|561.060.773
|% -1,59
|
|GUSGR
|4,44
|785.530.513
|% -5,53
|
|EKGYO
|1,93
|305.650.831
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5006
|8,5432
|% 0,18
|
|Frank
|7,2023
|7,2457
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,57
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|2,10
|
|Tam
|2.592
|2.605
|4,20
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,02
|
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