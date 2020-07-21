***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 10:02
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860656
BIST
09:55120.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 890,02
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.171
En Düşük
120.171
09:556,8570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
09:557,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
09:55402,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,33
|Açılış
|: 402,02
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,11
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,86
|379.993.339
|% 0,00
|
|TMSN
|8,49
|64.300.440
|% 0,00
|
|SRVGY
|19,09
|6.961.482
|% 0,00
|
|SEKUR
|7,73
|3.117.525
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,93
|118.578.788
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|379.993.339
|% 0,00
|
|TMSN
|8,49
|64.300.440
|% 0,00
|
|SRVGY
|19,09
|6.961.482
|% 0,00
|
|SEKUR
|7,73
|3.117.525
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,93
|118.578.788
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,20
|577.233.860
|% 0,00
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|379.993.339
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,80
|288.701.639
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|379.993.339
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6791
|8,7226
|% 0,28
|
|Frank
|7,2776
|7,3215
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.608
|2.632
|8,50
|
|Tam
|2.687
|2.700
|8,80
|
|Yarım
|1.304
|1.321
|4,30
|
|Çeyrek
|654
|661
|2,10
|