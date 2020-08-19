***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 10:03
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869875
BIST
09:551.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.099
En Düşük
1.099
09:557,3513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3440
09:558,7746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7669
09:55470,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,49
|Açılış
|: 470,87
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
470,52
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|OZRDN
|2,16
|156.100
|% 0,00
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|OZRDN
|2,16
|156.100
|% 0,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,92
|554.233.885
|% 0,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% 0,00
|
|BIMAS
|66,70
|262.686.232
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|184.410.934
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,92
|554.233.885
|% 0,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,20
|248.622.736
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3449
|7,3513
|% -0,30
|
|Euro
|8,7653
|8,7746
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,7315
|9,7803
|% 0,04
|
|Frank
|8,1232
|8,1721
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% -0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-20,30
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,40
|