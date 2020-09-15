***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 13:22
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875082
BIST
14:141.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:147,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:148,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:14474,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,27
|Açılış
|: 474,04
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:12
|CRFSA
|12,32
|3.883.079
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.071.339
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.917.464
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,64
|65.982.836
|% -9,00
|
|BJKAS
|3,39
|28.372.462
|% -8,38
|
|KRDMD
|3,14
|1.075.186.829
|% -0,32
|
|PETKM
|4,43
|922.118.125
|% 3,02
|
|SISE
|6,40
|350.641.974
|% -0,47
|
|ECILC
|6,84
|277.110.318
|% 3,17
|
|TUPRS
|82,20
|268.433.975
|% 1,04
|
|KRDMD
|3,14
|1.075.186.829
|% -0,32
|
|PETKM
|4,43
|922.118.125
|% 3,02
|
|IHLAS
|1,05
|116.929.715
|% -0,94
|
|ZOREN
|2,76
|266.981.450
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,84
|170.694.864
|% 0,55
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4828
|7,4873
|% 0,04
|
|Euro
|8,9041
|8,9080
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6453
|9,6937
|% 0,65
|
|Frank
|8,2348
|8,2844
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,51
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.184
|11,00
|
|Tam
|3.126
|3.204
|15,81
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|7,65
|
|Çeyrek
|758
|775
|3,82
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,10
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|0,67
|
Seans Raporu
14:12
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-
14:26ACSEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 315 adet işlem
-
14:25ARTI
Yüzde 8.23 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 500 adet işlem
-
14:24VANGD
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 821, 523 adet işlem
-
14:23YKGYO
Yüzde 6.48 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 800, 243 adet işlem
-
14:22XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 8, 190.00 milyon TL de