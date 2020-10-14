***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:04
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881407
BIST
11:251.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.181
En Düşük
1.173
11:257,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:259,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:25485,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,45
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,02
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ESEN
|12,43
|656.055
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.114.389
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,61
|3.189.597
|% 9,96
|
|EGCEY
|2,13
|323.994
|% 9,23
|
|ALMAD
|3,00
|1.945.284
|% 7,91
|
|TACTR
|11,06
|567.721
|% -9,42
|
|RODRG
|8,30
|137.473
|% -8,39
|
|IDEAS
|12,75
|352.270
|% -7,61
|
|KRGYO
|6,16
|25.725.058
|% -6,81
|
|FORMT
|4,70
|2.979.316
|% -6,75
|
|TURSG
|6,23
|156.936.863
|% 0,81
|
|OYAKC
|8,57
|70.435.225
|% -1,27
|
|ULUUN
|10,89
|60.020.108
|% 0,46
|
|ARDYZ
|39,58
|50.629.744
|% -0,90
|
|MAVI
|41,30
|49.624.761
|% 3,41
|
|IHLGM
|1,60
|43.666.019
|% 1,27
|
|TURSG
|6,23
|156.936.863
|% 0,81
|
|OYAKC
|8,57
|70.435.225
|% -1,27
|
|BNTAS
|5,00
|38.615.248
|% -4,76
|
|ULUUN
|10,89
|60.020.108
|% 0,46
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9389
|7,9439
|% 0,31
|
|Euro
|9,3278
|9,3341
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2181
|10,2694
|% 0,05
|
|Frank
|8,6665
|8,7187
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1129
|2,1235
|% 0,39
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|5,67
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,19
|