***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 10:38
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885609
BIST
13:281.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:288,4835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4892
En Düşük
8,4096
13:289,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1043
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9299
En Düşük
9,7754
13:28517,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,60
|Açılış
|: 517,98
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:28
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.397.346
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.021.247
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|SISE
|6,39
|748.706.145
|% 0,47
|
|PETKM
|4,24
|708.133.547
|% 3,41
|
|TSKB
|2,36
|584.307.785
|% -7,45
|
|KRDMD
|3,30
|506.680.604
|% -3,23
|
|GARAN
|6,67
|433.252.352
|% 0,91
|
|TSKB
|2,36
|584.307.785
|% -7,45
|
|PETKM
|4,24
|708.133.547
|% 3,41
|
|KRDMD
|3,30
|506.680.604
|% -3,23
|
|DOHOL
|2,46
|336.708.551
|% 0,82
|
|ODAS
|3,26
|394.431.335
|% 2,19
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4801
|8,4835
|% 0,51
|
|Euro
|9,9221
|9,9276
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,9807
|11,0358
|% 1,03
|
|Frank
|9,2214
|9,2770
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2544
|2,2657
|% 0,47
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,64
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.418
|3.503
|36,27
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,54
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|1,37
|