***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:29
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890489
BIST
10:351.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -17,58
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:357,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:359,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:35448,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,47
|Açılış
|: 448,08
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|105.064.816
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|23.495.801
|% 9,95
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|YESIL
|71,00
|7.677.864
|% -8,09
|
|RAYSG
|22,50
|1.474.405
|% -7,86
|
|TSKB
|2,24
|208.082.248
|% -7,05
|
|GARAN
|9,00
|332.214.661
|% -1,96
|
|KRDMD
|5,10
|270.341.059
|% -1,16
|
|PETKM
|4,19
|260.114.311
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,16
|248.521.354
|% -0,46
|
|TSKB
|2,24
|208.082.248
|% -7,05
|
|EKGYO
|2,16
|248.521.354
|% -0,46
|
|TSKB
|2,24
|208.082.248
|% -7,05
|
|TEKTU
|1,97
|135.423.786
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,93
|195.039.138
|% -2,01
|
|PETKM
|4,19
|260.114.311
|% -0,95
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8346
|7,8394
|% 0,33
|
|Euro
|9,3781
|9,3840
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,4274
|10,4797
|% 0,67
|
|Frank
|8,6453
|8,6974
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% 0,29
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,61
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,26
|47,26
|-0,99
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50QNBFB
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 82.00 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 676 adet işlem
-
10:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, BIMAS, EKGYO
-
10:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 25 kaybederek (% -1.36 ) 1, 183
-
10:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKNSA, BASCM, ARTI, SAFKR
-
10:49
TUKAS, DENGE, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında