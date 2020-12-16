***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 10:10
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893340
BIST
11:261.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:267,8014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:269,5182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0152
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:26464,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,97
|Açılış
|: 464,35
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:26
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.516.142
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,50
|78.372.370
|% -8,95
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|RAYSG
|23,50
|6.917.168
|% -6,52
|
|GARAN
|9,80
|833.257.443
|% 1,55
|
|SISE
|7,36
|737.529.594
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,00
|518.196.261
|% 1,57
|
|YKBNK
|3,14
|501.456.048
|% 0,00
|
|ODAS
|4,05
|403.824.834
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,14
|501.456.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|272.734.122
|% 0,48
|
|KLGYO
|2,63
|333.030.515
|% 6,48
|
|SISE
|7,36
|737.529.594
|% 0,41
|
|ODAS
|4,05
|403.824.834
|% 1,00
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7965
|7,8014
|% -0,44
|
|Euro
|9,5126
|9,5182
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,4833
|10,5358
|% -0,22
|
|Frank
|8,7632
|8,8160
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0693
|2,0797
|% -0,64
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,28
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|50,57
|50,57
|-0,19
|
Seans Raporu
11:26
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