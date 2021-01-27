LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler15:15
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,3841
|7,3881
|% 0,60
|Euro
|8,9494
|8,9551
|% 0,19
|Sterlin
|10,0904
|10,1410
|% 0,31
|Frank
|8,2747
|8,3246
|% 0,27
|Riyal
|1,9623
|1,9722
|% 0,54
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-12,44
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,52
|Cumhuriyet
|2.888
|2.931
|-23,00
|Tam
|2.878
|2.951
|-20,47
|Yarım
|1.391
|1.427
|-9,90
|Çeyrek
|698
|714
|-4,95
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,32
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,09
Seans Raporu 15:15
- 15:28DERIM Yüzde -7.45 oranında düşüşle 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 962, 086 adet işlem
- 15:26XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 97 kaybederek (% -1.95 ) 1, 605
- 15:26 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, COSMO, GYHOL
- 15:26XU100 Endeks 1, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 42 altında . İşlem hacmi 20, 989.00 milyon TL de
- 15:26ALCAR Yüzde -6.18 oranında düşüşle 435.80 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 242 adet işlem