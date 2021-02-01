LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler10:16
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,2521
|7,2558
|% -0,87
|Euro
|8,7973
|8,8033
|% -0,92
|Sterlin
|9,9401
|9,9900
|% -0,56
|Frank
|8,1080
|8,1568
|% -0,93
|Riyal
|1,9302
|1,9399
|% -0,79
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|19,78
|Altın Gr.
|435
|435
|1,75
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,86
|1,94
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,41
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,29
Seans Raporu 10:16
- 10:26BEYAZ Yüzde 4.53 oranında artışla 16.84 lira fiyatla işlem gören hissede 429, 941 adet işlem
- 10:25DZGYO Yüzde 7.40 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 959 adet işlem
- 10:24XU100 Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 1, 855.00 milyon TL de
- 10:24IDEAS Yüzde 4.66 oranında artışla 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 276 adet işlem
- 10:23SNKRN Yüzde 9.97 oranında artışla 29.12 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 006 adet işlem