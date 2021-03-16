***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 10:00
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918376
BIST
10:301.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:307,5351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:308,9919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:30418,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,18
|Açılış
|: 418,16
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SANKO
|14,53
|33.522.728
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.565.619
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|ACSEL
|24,98
|9.571.176
|% 9,95
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|FENER
|29,20
|190.503.669
|% -7,42
|
|GRNYO
|3,45
|5.614.979
|% -5,22
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|POLTK
|318,00
|6.952.050
|% -4,76
|
|FRIGO
|32,70
|682.275
|% -4,72
|
|GOZDE
|8,87
|285.819.659
|% -2,95
|
|SISE
|7,78
|212.445.926
|% -0,13
|
|FENER
|29,20
|190.503.669
|% -7,42
|
|LOGO
|176,20
|189.739.477
|% 8,70
|
|OTKAR
|449,60
|172.893.654
|% 3,12
|
|GOZDE
|8,87
|285.819.659
|% -2,95
|
|SISE
|7,78
|212.445.926
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,72
|69.062.995
|% 1,12
|
|BJKAS
|5,35
|126.046.952
|% 6,15
|
|GARAN
|8,76
|170.822.764
|% 0,46
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5309
|7,5351
|% 0,03
|
|Euro
|8,9820
|8,9919
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,3840
|10,4360
|% -0,57
|
|Frank
|8,0869
|8,1356
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0020
|2,0121
|% -0,03
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,97
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-0,67
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Seans Raporu
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