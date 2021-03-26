***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 10:11
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920774
BIST
11:271.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:277,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0503
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:279,4329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0773
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:27443,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,59
|Açılış
|: 443,06
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:27
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.100.790
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|RTALB
|23,06
|119.340.987
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|262.069.049
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,63
|34.631.883
|% -7,91
|
|SEKUR
|33,70
|2.680.730
|% -5,02
|
|BSOKE
|3,66
|60.305.116
|% -4,44
|
|ETILR
|5,55
|84.643
|% -3,48
|
|GARAN
|7,10
|726.328.281
|% 1,57
|
|SISE
|7,43
|418.797.786
|% 2,91
|
|BJKAS
|6,83
|317.569.492
|% 8,41
|
|VESTL
|36,44
|281.877.675
|% -1,78
|
|AVOD
|9,49
|262.069.049
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|726.328.281
|% 1,57
|
|GSRAY
|3,71
|224.964.476
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,22
|129.172.405
|% 2,78
|
|SISE
|7,43
|418.797.786
|% 2,91
|
|SKBNK
|1,23
|63.905.554
|% 1,65
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9853
|7,9898
|% 0,63
|
|Euro
|9,4174
|9,4329
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,9534
|11,0083
|% 0,83
|
|Frank
|8,4440
|8,4949
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1208
|2,1314
|% 0,55
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,83
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|1,38
|