***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:53
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920973
BIST
16:341.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -17,40
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:348,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0891
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:349,4893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1337
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:34445,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 445,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:34
|BJKAS
|6,93
|594.904.016
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.941.929
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.061.572
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.500.765
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.027.677
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,90
|5.550.473
|% -7,27
|
|GARAN
|6,91
|2.489.047.539
|% -1,14
|
|VESTL
|38,28
|940.998.628
|% 3,18
|
|SISE
|7,34
|824.492.121
|% 1,66
|
|SASA
|44,80
|702.495.578
|% -1,23
|
|AVOD
|9,49
|665.027.677
|% -9,96
|
|GARAN
|6,91
|2.489.047.539
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,19
|208.963.210
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,72
|608.775.919
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,17
|309.137.620
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|195.666.097
|% 0,72
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0245
|8,0286
|% 1,12
|
|Euro
|9,4700
|9,4893
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,0247
|11,0800
|% 1,49
|
|Frank
|8,4917
|8,5428
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1334
|2,1441
|% 1,15
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,53
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|5,90
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|2,85
|
|Çeyrek
|711
|728
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|1,91
|