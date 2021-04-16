***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 12:47
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928749
BIST
13:081.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:088,0677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0604
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:089,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:08459,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,20
|Açılış
|: 459,49
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:08
|QUAGR
|29,12
|183.974.009
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|3.718.301
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,37
|6.381.153
|% -46,76
|
|SAMAT
|5,22
|27.544.988
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.098.986
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.720.817
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|GARAN
|7,28
|777.339.983
|% -0,41
|
|EREGL
|17,75
|529.199.966
|% -1,55
|
|ODAS
|3,50
|412.141.333
|% -4,89
|
|TUREX
|15,80
|375.586.527
|% -9,09
|
|PETKM
|6,34
|297.965.319
|% -1,09
|
|ODAS
|3,50
|412.141.333
|% -4,89
|
|GARAN
|7,28
|777.339.983
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,16
|185.175.045
|% -2,26
|
|TSKB
|1,32
|96.943.891
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,21
|182.169.071
|% 0,94
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0641
|8,0677
|% 0,75
|
|Euro
|9,6652
|9,6739
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,0760
|11,1315
|% 0,63
|
|Frank
|8,7341
|8,7867
|% 0,96
|
|Riyal
|2,1434
|2,1541
|% 0,65
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|8,41
|
|Altın Gr.
|459
|459
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,22
|