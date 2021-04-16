***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 13:14
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928752
BIST
13:411.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:418,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:419,6647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0585
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:41459,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,45
|Açılış
|: 459,73
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,44
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:41
|QUAGR
|29,12
|185.597.944
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|3.873.348
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,32
|7.180.047
|% -47,55
|
|PEKGY
|1,80
|10.272.677
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.769.147
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|FORMT
|1,14
|10.521.183
|% -9,52
|
|GARAN
|7,30
|893.872.381
|% -0,14
|
|EREGL
|17,88
|570.683.102
|% -0,83
|
|ODAS
|3,49
|427.400.567
|% -5,16
|
|TUREX
|15,83
|403.293.943
|% -8,92
|
|PETKM
|6,35
|320.510.694
|% -0,94
|
|GARAN
|7,30
|893.872.381
|% -0,14
|
|ODAS
|3,49
|427.400.567
|% -5,16
|
|YKBNK
|2,17
|194.513.316
|% -1,81
|
|TSKB
|1,32
|105.224.545
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,20
|192.183.517
|% 0,63
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0512
|8,0565
|% 0,61
|
|Euro
|9,6570
|9,6647
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,0725
|11,1280
|% 0,60
|
|Frank
|8,7345
|8,7871
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1418
|2,1526
|% 0,58
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|11,19
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,41
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,15
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|67,11
|67,11
|0,17
|