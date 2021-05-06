***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 11:35
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934864
BIST
11:451.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:458,3200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:4510,0321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:45479,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,92
|Açılış
|: 479,60
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:43
|KRDMA
|7,26
|70.820.965
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|871.594
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,41
|39.617.731
|% 9,94
|
|DITAS
|17,33
|11.137.371
|% 8,18
|
|KRDMD
|8,34
|1.944.426.625
|% 8,17
|
|VAKFN
|17,26
|5.632.024
|% -9,96
|
|INTEM
|42,64
|2.250.935
|% -7,26
|
|AYEN
|7,06
|26.429.348
|% -6,61
|
|IDGYO
|5,71
|997.619
|% -6,39
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|KRDMD
|8,34
|1.944.426.625
|% 8,17
|
|THYAO
|12,83
|507.061.589
|% 1,83
|
|EREGL
|19,58
|460.748.225
|% 0,72
|
|GARAN
|7,32
|383.121.852
|% 0,97
|
|KOZAL
|118,90
|244.318.895
|% 1,28
|
|KRDMD
|8,34
|1.944.426.625
|% 8,17
|
|GARAN
|7,32
|383.121.852
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,10
|108.861.542
|% 0,96
|
|CANTE
|4,52
|206.975.982
|% -3,21
|
|THYAO
|12,83
|507.061.589
|% 1,83
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3163
|8,3205
|% 0,08
|
|Euro
|10,0258
|10,0330
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,5275
|11,5853
|% -0,01
|
|Frank
|9,1011
|9,1559
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2109
|2,2220
|% 0,04
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|7,70
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,73
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,16
|0,07
|
|B. Petrol
|69,05
|69,05
|0,09
|