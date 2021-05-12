***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2021 10:06
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936342
BIST
11:201.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
11:208,3210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
11:2010,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0170
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
11:20490,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,87
|Açılış
|: 490,00
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler11:20
|DGGYO
|10,69
|1.518.748
|% 9,98
|
|YAPRK
|82,35
|2.230.922
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|156.978.876
|% 9,94
|
|CEMAS
|1,45
|133.554.489
|% 9,85
|
|CANTE
|6,14
|49.990.439
|% 9,84
|
|VAKFN
|11,34
|110.153.529
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|81.952.367
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,31
|65.331.694
|% -8,00
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|ISGSY
|16,54
|14.487.919
|% -6,92
|
|THYAO
|13,21
|294.047.134
|% -1,05
|
|PETKM
|6,54
|231.262.111
|% -1,36
|
|KRDMD
|8,53
|193.567.542
|% -0,58
|
|EREGL
|20,14
|169.000.946
|% 0,20
|
|TUPRS
|96,50
|164.762.247
|% 0,78
|
|CEMAS
|1,45
|133.554.489
|% 9,85
|
|YKBNK
|2,10
|99.486.696
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,54
|156.978.876
|% 9,94
|
|PETKM
|6,54
|231.262.111
|% -1,36
|
|KARSN
|4,32
|141.233.803
|% -2,04
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3174
|8,3210
|% 0,50
|
|Euro
|10,0965
|10,1044
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7124
|11,7711
|% 0,34
|
|Frank
|9,1538
|9,2090
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2103
|2,2214
|% 0,43
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,02
|
|Altın Gr.
|490
|490
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,65
|