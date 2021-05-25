***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 16:11
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937732
BIST
16:071.432
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -19,88
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.432
16:078,4448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4477
En Düşük
8,3771
16:0710,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1017
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3588
En Düşük
10,2454
16:07510,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,71
|Açılış
|: 510,07
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,96
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SAYAS
|30,80
|64.477.462
|% 10,00
|
|BURVA
|28,88
|16.192.813
|% 9,98
|
|TRILC
|47,18
|137.894.454
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|1.031.153
|% 9,93
|
|CANTE
|7,60
|255.934.461
|% 7,04
|
|IDEAS
|71,10
|2.866.232
|% -10,00
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.309.029
|% -9,98
|
|AKYHO
|1,90
|23.036.790
|% -9,95
|
|MERIT
|228,20
|1.093.060
|% -6,86
|
|CANTE
|7,60
|255.934.461
|% 7,04
|
|TRILC
|47,18
|137.894.454
|% 9,98
|
|ODAS
|2,41
|103.943.769
|% 0,00
|
|PGSUS
|79,70
|82.106.349
|% -2,09
|
|INVEO
|131,50
|75.609.703
|% -1,05
|
|IHLGM
|1,04
|52.922.740
|% 0,00
|
|ODAS
|2,41
|103.943.769
|% 0,00
|
|CANTE
|7,60
|255.934.461
|% 7,04
|
|PEKGY
|1,25
|20.688.679
|% 0,00
|
|GWIND
|4,29
|55.623.459
|% -2,05
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4412
|8,4448
|% 0,67
|
|Euro
|10,3469
|10,3525
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,8805
|11,9401
|% 0,34
|
|Frank
|9,3671
|9,4236
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2408
|2,2520
|% 0,47
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|0,17
|
|Altın Gr.
|510
|510
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.420
|17,00
|
|Tam
|3.355
|3.441
|21,72
|
|Yarım
|1.621
|1.665
|10,50
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,25
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,04
|68,04
|-0,35
|