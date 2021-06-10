***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 17:39
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941779
BIST
17:561.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
17:568,4424
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1475
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4313
17:5610,2963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1707
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2792
17:56512,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -9,55
|Açılış
|: 512,10
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler17:56
|EMKEL
|2,09
|6.033.622
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.925.571
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|465.172.280
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.056.926
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.797.482
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|68.466.307
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.307.283
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.926.083
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.011.513
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,20
|2.055.922.462
|% 2,15
|
|GARAN
|8,49
|1.526.736.369
|% 1,56
|
|THYAO
|14,44
|1.122.242.029
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,17
|1.020.601.207
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,29
|522.481.744
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,17
|1.020.601.207
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,29
|522.481.744
|% 0,88
|
|GARAN
|8,49
|1.526.736.369
|% 1,56
|
|IHLGM
|1,26
|152.775.978
|% 1,61
|
|TSKB
|1,41
|139.779.951
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4398
|8,4424
|% -1,72
|
|Euro
|10,2911
|10,2963
|% -1,63
|
|Sterlin
|11,8980
|11,9577
|% -1,57
|
|Frank
|9,3790
|9,4355
|% -1,79
|
|Riyal
|2,2423
|2,2536
|% -1,80
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,44
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-9,55
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,13
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|0,17
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
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17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem