***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:01
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944695
BIST
14:231.353
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -20,03
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
14:238,7203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:2310,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0156
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:23495,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,88
|Açılış
|: 495,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
494,20
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TKURU
|271,00
|2.930.594
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|398.519.541
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.483.840
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.207.355
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.468.633
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|TDGYO
|7,18
|4.697.477
|% -8,18
|
|THYAO
|13,35
|744.338.597
|% -3,68
|
|GARAN
|8,12
|614.348.033
|% -0,73
|
|KUTPO
|59,75
|398.519.541
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|387.159.895
|% -1,55
|
|KOZAL
|114,40
|265.960.651
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,91
|387.159.895
|% -1,55
|
|GARAN
|8,12
|614.348.033
|% -0,73
|
|TSKB
|1,25
|92.352.643
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,15
|149.394.069
|% -0,46
|
|PEKGY
|1,03
|69.272.446
|% 4,04
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7172
|8,7203
|% 0,43
|
|Euro
|10,3805
|10,3858
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0241
|12,0844
|% -0,01
|
|Frank
|9,4288
|9,4856
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3188
|2,3304
|% 0,38
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-5,79
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.326
|-30,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-30,92
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,96
|
|Çeyrek
|791
|809
|-7,47
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|-0,41
|