***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 10:02
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970961
BIST
11:461.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:469,2061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:4610,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0191
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:46528,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,62
|Açılış
|: 528,63
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,06
BIST En Aktif Hisseler11:46
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,20
|18.279.963
|% 6,42
|
|VBTYZ
|21,84
|94.559.924
|% 5,92
|
|PENGD
|3,60
|16.963.777
|% 5,88
|
|CEOEM
|10,25
|65.388.385
|% 4,49
|
|BAYRK
|8,91
|1.490.411
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,70
|1.472.461
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|155.467.160
|% -9,95
|
|YEOTK
|69,70
|78.853.359
|% -9,48
|
|GARAN
|9,07
|1.087.020.760
|% -2,05
|
|TUPRS
|128,40
|407.005.713
|% 2,72
|
|THYAO
|14,41
|308.173.608
|% 0,77
|
|ASELS
|16,59
|255.295.745
|% 0,12
|
|EREGL
|17,61
|244.674.840
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,86
|235.159.911
|% 1,09
|
|GARAN
|9,07
|1.087.020.760
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,36
|235.683.115
|% -1,26
|
|VAKBN
|3,38
|137.730.080
|% -2,03
|
|AKBNK
|5,17
|193.132.345
|% -1,52
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2043
|9,2061
|% 0,31
|
|Euro
|10,6876
|10,6924
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,5834
|12,6465
|% 0,52
|
|Frank
|9,9254
|9,9852
|% 0,25
|
|Riyal
|2,4453
|2,4576
|% 0,19
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-9,47
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.492
|3.545
|-14,00
|
|Tam
|3.476
|3.563
|-12,67
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|-6,13
|
|Çeyrek
|843
|862
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,87
|