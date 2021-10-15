***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 10:29
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970964
BIST
11:461.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:469,2061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:4610,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0191
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:46528,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,60
|Açılış
|: 528,63
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,06
BIST En Aktif Hisseler11:44
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,12
|18.194.284
|% 6,11
|
|PENGD
|3,60
|16.753.160
|% 5,88
|
|VBTYZ
|21,78
|93.172.462
|% 5,63
|
|NUHCM
|37,10
|10.925.694
|% 4,62
|
|BAYRK
|8,91
|1.489.155
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|155.445.996
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.471.713
|% -9,95
|
|YEOTK
|69,70
|78.853.359
|% -9,48
|
|GARAN
|9,07
|1.085.700.029
|% -2,05
|
|TUPRS
|128,40
|406.536.359
|% 2,72
|
|THYAO
|14,42
|308.159.904
|% 0,84
|
|ASELS
|16,60
|251.269.616
|% 0,18
|
|EREGL
|17,61
|242.890.234
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,86
|231.745.707
|% 1,09
|
|GARAN
|9,07
|1.085.700.029
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,37
|235.637.120
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,38
|137.617.167
|% -2,03
|
|AKBNK
|5,17
|190.516.281
|% -1,52
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1987
|9,2046
|% 0,30
|
|Euro
|10,6803
|10,6835
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,5843
|12,6474
|% 0,53
|
|Frank
|9,9231
|9,9829
|% 0,23
|
|Riyal
|2,4449
|2,4572
|% 0,18
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-8,34
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,78
|