***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 10:01
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973895
BIST
10:481.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
10:489,5055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0308
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,4895
10:4811,0387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0359
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
11,0274
10:48550,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 550,15
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
549,07
BIST En Aktif Hisseler10:46
|DOBUR
|64,40
|7.075.809
|% 9,99
|
|HEDEF
|3,77
|85.479.641
|% 9,91
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ERBOS
|119,80
|76.729.733
|% 7,25
|
|ZRGYO
|2,34
|52.926.658
|% 6,36
|
|MAKTK
|3,33
|7.520.818
|% -8,77
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|AKFGY
|5,61
|14.926.640
|% -7,88
|
|KRGYO
|6,84
|15.169.288
|% -7,57
|
|BIOEN
|22,88
|76.383.963
|% -7,37
|
|GARAN
|10,32
|923.204.895
|% 1,88
|
|TSPOR
|5,94
|239.896.056
|% -0,34
|
|AKBNK
|6,08
|223.847.368
|% 2,18
|
|SASA
|30,72
|219.804.361
|% 2,33
|
|THYAO
|15,27
|213.038.390
|% -0,07
|
|GARAN
|10,32
|923.204.895
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,86
|208.651.440
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,04
|49.328.305
|% 0,97
|
|GSRAY
|3,90
|185.954.506
|% -1,76
|
|TSPOR
|5,94
|239.896.056
|% -0,34
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5011
|9,5048
|% -0,33
|
|Euro
|11,0348
|11,0452
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,9929
|13,0580
|% 0,00
|
|Frank
|10,4417
|10,5046
|% -0,04
|
|Riyal
|2,5347
|2,5474
|% -0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|1,97
|
|Altın Gr.
|551
|551
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|0,43
|