***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 12:17
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981903
BIST
12:281.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,25
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:2813,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1552
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6570
En Düşük
13,4450
12:2815,4190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2019
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:28784,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 10,24
|Açılış
|: 784,62
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:28
|BAGFS
|13,97
|11.196.351
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.708.300
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|580.948
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.758.998
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.079.125
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.421.921
|% -9,93
|
|SISE
|14,56
|2.208.035.890
|% -0,75
|
|THYAO
|20,06
|1.928.737.582
|% 4,48
|
|GARAN
|11,92
|1.610.909.835
|% 0,76
|
|ASELS
|23,78
|1.512.933.950
|% 3,03
|
|KRDMD
|9,69
|1.026.428.944
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,62
|895.155.102
|% 1,40
|
|TSKB
|1,65
|354.043.228
|% 1,85
|
|SISE
|14,56
|2.208.035.890
|% -0,75
|
|GARAN
|11,92
|1.610.909.835
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,22
|154.861.006
|% 0,00
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6436
|13,6453
|% 1,15
|
|Euro
|15,4018
|15,4190
|% 1,33
|
|Sterlin
|17,9866
|18,0768
|% 0,99
|
|Frank
|14,6814
|14,7699
|% 1,06
|
|Riyal
|3,6216
|3,6398
|% 1,04
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|3,22
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,78
|
|Cumhuriyet
|5.187
|5.265
|14,00
|
|Tam
|5.161
|5.292
|8,39
|
|Yarım
|2.495
|2.560
|4,06
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,44
|