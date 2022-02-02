***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2022 14:50
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998883
BIST
17:462.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -15,84
|Açılış
|: 2.029
|
|Önceki Kapanış
|: 2.015
|
2.033
En Düşük
1.994
17:4613,5524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1839
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5813
En Düşük
13,3468
17:4615,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2564
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0700
|
15,3772
En Düşük
15,0611
17:46785,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 10,80
|Açılış
|: 785,71
|
|Önceki Kapanış
|: 774,93
|
787,69
En Düşük
771,59
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ATATP
|74,25
|59.666.313
|% 10,00
|
|YEOTK
|63,35
|118.001.308
|% 9,98
|
|TURGG
|149,00
|45.258.356
|% 9,96
|
|VBTYZ
|31,24
|136.412.859
|% 9,77
|
|METUR
|4,24
|34.735.580
|% 9,56
|
|ORCAY
|63,60
|6.390.846
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|1.019.569
|% -9,88
|
|SELVA
|15,84
|74.370.705
|% -9,07
|
|KSTUR
|251,80
|287.273
|% -7,26
|
|BAYRK
|6,05
|19.223.131
|% -6,64
|
|GARAN
|12,22
|3.109.020.623
|% 2,35
|
|YKBNK
|4,31
|2.297.614.698
|% 4,87
|
|THYAO
|27,78
|2.138.159.842
|% -1,91
|
|AKBNK
|8,12
|1.795.162.287
|% 1,50
|
|SISE
|13,86
|1.310.934.662
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,31
|2.297.614.698
|% 4,87
|
|GARAN
|12,22
|3.109.020.623
|% 2,35
|
|AKBNK
|8,12
|1.795.162.287
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,43
|535.234.425
|% -2,02
|
|TSKB
|1,59
|221.792.434
|% 1,92
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5222
|13,5565
|% 1,41
|
|Euro
|15,2946
|15,3308
|% 1,64
|
|Sterlin
|18,3304
|18,4223
|% 1,61
|
|Frank
|14,6864
|14,7748
|% 1,52
|
|Riyal
|3,6022
|3,6203
|% 1,32
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|2,12
|
|Altın Gr.
|786
|786
|10,78
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,10
|
|B. Petrol
|89,73
|89,73
|0,57
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59DOAS
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 48.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 382, 761 adet işlem
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17:58RYGYO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 953, 238 adet işlem
-
17:57DOAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 49.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 497 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 24, 710.00 milyon TL de
-
17:55TKFEN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 802, 917 adet işlem