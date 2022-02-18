***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 14:45
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002752
BIST
14:592.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,93
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
14:5913,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0579
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6397
En Düşük
13,5136
14:5915,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0375
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
14:59829,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 829,15
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|35.013.363
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|26.562.272
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.391.509
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.345.098
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|44.513.440
|% -9,77
|
|OSTIM
|1,64
|91.966.510
|% -7,34
|
|THYAO
|29,20
|2.163.569.479
|% 1,60
|
|KRDMD
|11,56
|712.965.906
|% 0,43
|
|EREGL
|28,10
|456.993.058
|% 0,21
|
|TUPRS
|192,90
|444.863.467
|% 0,99
|
|SISE
|13,14
|353.897.761
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,00
|341.377.092
|% 0,25
|
|THYAO
|29,20
|2.163.569.479
|% 1,60
|
|KRDMD
|11,56
|712.965.906
|% 0,43
|
|OSTIM
|1,64
|91.966.510
|% -7,34
|
|ODAS
|1,31
|56.039.214
|% 1,55
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6305
|13,6358
|% 0,40
|
|Euro
|15,4859
|15,4928
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,5039
|18,5967
|% 0,35
|
|Frank
|14,7412
|14,8300
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6210
|3,6392
|% 0,35
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,48
|
|Altın Gr.
|827
|827
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|5.485
|5.568
|-12,00
|
|Tam
|5.467
|5.604
|-2,68
|
|Yarım
|2.643
|2.711
|-1,29
|
|Çeyrek
|1.325
|1.355
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|-2,14
|
Seans Raporu
14:56
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