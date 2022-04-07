***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 10:04
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016761
BIST
10:102.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 20,71
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.338
En Düşük
2.329
10:1014,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0427
|Açılış
|: 101,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 101,0700
|
14,7486
En Düşük
14,7005
10:1016,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0788
|Açılış
|: 24,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,8000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:1011,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,04
|Açılış
|: 11,54
|
|Önceki Kapanış
|: 11,58
|
11,61
En Düşük
11,49
BIST En Aktif Hisseler10:10
|DOAS
|77,05
|74.823.188
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|ULUSE
|182,20
|12.108.595
|% 9,96
|
|KONKA
|16,50
|46.746.916
|% 9,34
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|GZNMI
|40,00
|3.921.143
|% -4,21
|
|BOBET
|4,41
|10.330.026
|% -3,92
|
|GRNYO
|2,27
|45.820
|% -2,99
|
|IEYHO
|0,86
|12.454.271
|% -2,27
|
|QNBFB
|35,14
|38.303
|% -2,23
|
|ASELS
|26,30
|452.114.155
|% 2,98
|
|THYAO
|34,84
|313.676.859
|% 0,64
|
|KRDMD
|15,74
|256.602.630
|% 1,75
|
|PETKM
|10,11
|232.461.615
|% 0,30
|
|SASA
|63,05
|231.786.838
|% 2,94
|
|ODAS
|2,08
|61.661.736
|% 0,48
|
|HALKB
|5,15
|140.861.133
|% 4,04
|
|VAKBN
|3,78
|99.475.658
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,20
|106.418.815
|% 0,72
|
|PETKM
|10,11
|232.461.615
|% 0,30
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7417
|14,7486
|% 0,29
|
|Euro
|16,0977
|16,1122
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,2544
|19,3510
|% 0,45
|
|Frank
|15,7481
|15,8430
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9172
|3,9368
|% 0,18
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,94
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,40
|