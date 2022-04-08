***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2022 14:00
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018000
BIST
14:482.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 34,41
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:4814,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0141
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:4816,0356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0129
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:48916,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,88
|Açılış
|: 916,95
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:48
|MZHLD
|34,12
|3.446.292
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.213
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.460.914
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.112.084
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,71
|13.427.771
|% -5,80
|
|PSDTC
|29,32
|14.567.364
|% -3,93
|
|PSDTC
|29,32
|14.567.364
|% -3,93
|
|GARAN
|13,18
|3.987.573.361
|% 4,52
|
|THYAO
|35,48
|1.860.951.605
|% -0,39
|
|KARSN
|6,02
|1.294.832.461
|% 5,43
|
|AKBNK
|8,33
|1.277.977.212
|% 3,61
|
|ASELS
|26,54
|1.240.628.134
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,64
|1.080.599.337
|% 3,13
|
|GARAN
|13,18
|3.987.573.361
|% 4,52
|
|ODAS
|2,19
|617.935.182
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,56
|1.067.404.128
|% 3,87
|
|KARSN
|6,02
|1.294.832.461
|% 5,43
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7468
|14,7511
|% 0,10
|
|Euro
|16,0187
|16,0356
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1640
|19,2602
|% -0,20
|
|Frank
|15,7176
|15,8122
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9223
|3,9420
|% 0,17
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,29
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,76
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|1,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,52
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,02
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Seans Raporu
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