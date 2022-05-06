***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 10:00
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027080
BIST
12:022.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,16
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
12:0214,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0796
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
12:0215,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0779
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
12:02903,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,90
|Açılış
|: 903,61
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ALKA
|35,02
|48.351.843
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|14.133.337
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.177.527
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.618.293
|% 9,74
|
|TIRE
|16,83
|73.369.345
|% 9,00
|
|PETUN
|24,58
|41.308.538
|% -7,52
|
|TSPOR
|4,82
|93.738.416
|% -7,49
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|ODAS
|2,52
|312.100.968
|% -5,26
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,65
|3.007.828.378
|% 4,47
|
|THYAO
|42,56
|1.387.714.498
|% -0,28
|
|KOZAL
|186,60
|810.535.393
|% 5,01
|
|KOZAA
|34,54
|587.656.930
|% 6,28
|
|TUPRS
|247,10
|534.462.461
|% 0,73
|
|SISE
|19,65
|3.007.828.378
|% 4,47
|
|ODAS
|2,52
|312.100.968
|% -5,26
|
|YKBNK
|4,88
|486.338.508
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,68
|219.631.143
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|60.659.241
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9343
|14,9423
|% 0,55
|
|Euro
|15,7822
|15,7959
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3796
|18,4718
|% 0,42
|
|Frank
|15,1123
|15,2033
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9706
|3,9905
|% 0,56
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|3,83
|
|Altın Gr.
|903
|903
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|4,00
|
|Tam
|6.037
|6.191
|14,20
|
|Yarım
|2.918
|2.995
|6,87
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,64
|
Seans Raporu
12:00
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12:14TSPOR
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 966, 391 adet işlem
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12:13XU100
Endeks 2, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 14, 623.00 milyon TL de
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12:13DOCO
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12:12ODAS
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