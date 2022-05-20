***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 10:05
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031381
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
0
En Düşük
0
18:0515,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1230
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9683
En Düşük
15,8375
18:0516,9106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0744
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05947,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,42
|Açılış
|: 948,08
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
948,93
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 6,53
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|USAK
|1,59
|27.537.485
|% 0,00
|
|KARTN
|64,45
|110.203.402
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|88.653.213
|% 0,00
|
|SNGYO
|8,51
|82.073.296
|% 0,00
|
|SILVR
|11,81
|28.610.514
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,50
|8.552.030
|% 0,00
|
|KOZAL
|183,80
|1.020.544.322
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9612
|15,9706
|% 0,81
|
|Euro
|16,8834
|16,9029
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,8419
|19,9414
|% 0,50
|
|Frank
|16,3519
|16,4504
|% 0,60
|
|Riyal
|4,2405
|4,2617
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,24
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,25
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,57
|