***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 10:13
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074959
BIST
10:033.914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -20,69
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.929
En Düşük
3.914
10:0318,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
10:0318,5251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0241
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,5041
10:03990,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,36
|Açılış
|: 990,79
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
990,65
BIST En Aktif Hisseler10:03
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUCLK
|24,12
|2.687.643
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,03
|796.036
|% 9,78
|
|VKING
|13,47
|251.294
|% 9,60
|
|MIPAZ
|7,82
|13.737.451
|% 9,22
|
|AGYO
|6,11
|1.765.845
|% -9,88
|
|CRFSA
|59,80
|5.152.341
|% -5,68
|
|BRSAN
|55,65
|7.144.161
|% -5,28
|
|MZHLD
|140,90
|562.317
|% -4,67
|
|ICBCT
|8,26
|5.593.599
|% -4,51
|
|THYAO
|98,85
|113.701.235
|% -0,55
|
|ORGE
|23,00
|65.398.057
|% -0,35
|
|AKBNK
|15,23
|64.596.970
|% 0,00
|
|AYGAZ
|56,20
|57.283.658
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,52
|55.675.840
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,52
|55.675.840
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,60
|28.193.918
|% -0,76
|
|AKBNK
|15,23
|64.596.970
|% 0,00
|
|PSGYO
|6,60
|26.827.517
|% 1,54
|
|ODAS
|8,12
|29.950.664
|% 0,25
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6112
|18,6147
|% 0,08
|
|Euro
|18,5130
|18,5251
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,4111
|21,5185
|% -0,09
|
|Frank
|18,6850
|18,7975
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,14
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-10,61
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.651
|6.716
|-20,00
|
|Yarım
|3.241
|3.285
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,36
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|-1,24
|