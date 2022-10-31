***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 11:36
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075213
BIST
14:333.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 63,13
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:3318,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:3318,4987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0379
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:33982,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 982,38
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:33
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.459.345
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|262.466.492
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|813.708.027
|% 9,97
|
|PETUN
|48,10
|30.408.507
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.339.050
|% -9,98
|
|METRO
|1,51
|113.395.908
|% -8,48
|
|DOBUR
|51,70
|12.518.144
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,85
|31.982.919
|% -6,75
|
|THYAO
|98,85
|3.604.405.085
|% 1,96
|
|SASA
|118,60
|1.961.596.609
|% 8,51
|
|AKBNK
|14,48
|1.756.159.948
|% -1,36
|
|YKBNK
|8,92
|1.438.236.401
|% 0,45
|
|TUPRS
|373,50
|1.368.037.771
|% 2,16
|
|EKGYO
|4,40
|929.159.941
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,92
|1.438.236.401
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,07
|1.167.929.478
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|258.898.159
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,48
|1.756.159.948
|% -1,36
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6143
|18,6162
|% 0,19
|
|Euro
|18,4919
|18,4987
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,4237
|21,5312
|% -0,43
|
|Frank
|18,5324
|18,6441
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,20
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.676
|10,00
|
|Tam
|6.606
|6.661
|-75,00
|
|Yarım
|3.219
|3.254
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,05
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48TURGG
Yüzde 4.92 oranında artışla 262.40 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 588 adet işlem
-
14:47KERVN
Yüzde 9.84 oranında artışla 0.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 900 adet işlem
-
14:46SMRTG
Yüzde 9.98 oranında artışla 85.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 164, 277 adet işlem
-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 89 artarak (% 1.58 ) 3, 467
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, AKCNS, KERVN, NTGAZ, BRKSN, KONTR, PETUN, ULUUN, TUCLK, VKING