***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:23
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077122
BIST
10:114.259
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 42,11
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.263
En Düşük
4.230
10:1118,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:1118,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:11999,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,80
|Açılış
|: 999,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
998,63
BIST En Aktif Hisseler10:11
|DAGHL
|38,82
|11.357.604
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|53.550.676
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|DESA
|38,20
|12.942.521
|% 7,48
|
|ATSYH
|158,00
|7.759.515
|% 7,48
|
|KIMMR
|9,16
|11.023.060
|% -9,93
|
|PRKME
|14,09
|20.298.930
|% -9,85
|
|ATEKS
|53,15
|11.602.405
|% -9,69
|
|MERCN
|25,26
|14.463.446
|% -8,87
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|35,66
|1.308.538.170
|% 7,09
|
|KRDMD
|13,28
|576.139.602
|% 2,15
|
|THYAO
|104,90
|413.341.946
|% 0,67
|
|TUPRS
|432,70
|337.420.961
|% 1,05
|
|PETKM
|14,01
|318.913.765
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,72
|283.915.358
|% 2,61
|
|KRDMD
|13,28
|576.139.602
|% 2,15
|
|EREGL
|35,66
|1.308.538.170
|% 7,09
|
|PETKM
|14,01
|318.913.765
|% 0,07
|
|ISCTR
|9,11
|196.504.823
|% 1,79
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6086
|% 0,23
|
|Euro
|18,4816
|18,4959
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,9956
|21,1009
|% -0,32
|
|Frank
|18,6085
|18,7206
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,23
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-13,93
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.687
|6.749
|115,00
|
|Yarım
|3.258
|3.302
|58,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,46
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-1,13
|