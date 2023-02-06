***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 10:34
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109773
BIST
10:264.937
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -60,59
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.836
10:2618,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1500
|
18,8704
En Düşük
18,7937
10:2620,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0149
|Açılış
|: 20,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7500
|
20,3604
En Düşük
20,2639
10:261.136,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.136,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.137,56
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler10:24
|KONYA
|2.695,00
|25.977.105
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|125.980.696
|% 10,00
|
|BEYAZ
|23,64
|7.778.602
|% 9,95
|
|CMBTN
|457,80
|8.086.679
|% 9,29
|
|UMPAS
|4,25
|143.756
|% 9,25
|
|VKING
|40,44
|2.207.024
|% -9,97
|
|BALAT
|18,70
|271.150
|% -7,97
|
|SNKRN
|30,60
|224.298
|% -7,94
|
|UZERB
|153,00
|528.309
|% -7,44
|
|SODSN
|27,90
|27.900
|% -7,19
|
|THYAO
|140,40
|740.962.392
|% -1,61
|
|EREGL
|39,92
|569.325.699
|% 1,68
|
|SISE
|42,72
|536.145.576
|% -0,74
|
|SASA
|106,60
|432.733.051
|% 0,00
|
|TUPRS
|594,80
|402.210.282
|% -0,70
|
|EKGYO
|7,28
|216.917.375
|% 0,14
|
|YKBNK
|9,00
|194.350.465
|% -0,22
|
|AKBNK
|16,46
|296.619.852
|% -0,30
|
|KRDMD
|16,88
|297.129.283
|% 3,24
|
|EREGL
|39,92
|569.325.699
|% 1,68
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8310
|18,8336
|% 0,07
|
|Euro
|20,3166
|20,3299
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6463
|22,7599
|% 0,16
|
|Frank
|20,2760
|20,3982
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,05
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|6,82
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.780
|-66,00
|
|Tam
|7.753
|7.827
|-34,00
|
|Yarım
|3.788
|3.830
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.894
|1.915
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,61
|0,08
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|0,37
|