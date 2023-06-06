***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.06.2023 12:28
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156369
BIST
14:555.368
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,65
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5521,5060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2491
|Açılış
|: 21,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5523,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2639
|Açılış
|: 23,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
14:551.357,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.357,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KLRHO
|15,93
|215.894.939
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|105.205.064
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,79
|26.254.416
|% 9,77
|
|GRTRK
|21,04
|236.557.534
|% 9,41
|
|IMASM
|21,80
|686.308.986
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.877.914
|% -9,97
|
|MARKA
|11,37
|57.707.730
|% -8,16
|
|ADEL
|141,20
|55.094.142
|% -6,43
|
|YESIL
|4,18
|91.967.186
|% -6,07
|
|THYAO
|162,30
|6.697.679.140
|% -1,34
|
|SASA
|65,10
|5.135.516.987
|% 2,04
|
|KCHOL
|95,05
|4.171.586.489
|% 1,33
|
|ASELS
|52,80
|3.929.118.716
|% 3,33
|
|EREGL
|35,06
|2.802.149.120
|% -0,11
|
|EKGYO
|7,49
|1.794.285.267
|% -1,45
|
|YKBNK
|11,92
|2.143.881.202
|% -1,24
|
|ISCTR
|12,74
|2.238.978.984
|% 0,87
|
|KLGYO
|2,81
|426.959.211
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,89
|2.625.620.067
|% -1,54
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5010
|21,5060
|% 1,17
|
|Euro
|23,0846
|23,1645
|% 1,15
|
|Sterlin
|26,5853
|26,7186
|% 0,90
|
|Frank
|23,5875
|23,7296
|% 0,97
|
|Riyal
|5,7160
|5,7446
|% 1,13
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.359
|1.359
|18,45
|
|Cumhuriyet
|9.167
|9.306
|152,00
|
|Tam
|9.135
|9.373
|171,75
|
|Yarım
|4.492
|4.567
|42,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.283
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,40
|16,42
|0,30
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-1,77
|