***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2023 10:00
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196768
BIST
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12:008.081
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 80,07
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
12:0027,1564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0358
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
12:0028,9125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0115
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
12:001.681,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.681,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:58
|AVHOL
|89,10
|161.060.290
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|3.830.010
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|45.902.881
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|834.549.580
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.519.291
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,50
|1.044.338.091
|% -6,55
|
|TUPRS
|153,10
|5.258.182.814
|% 3,59
|
|ASTOR
|143,00
|3.106.000.980
|% 1,78
|
|EUPWR
|245,50
|2.455.112.531
|% 7,21
|
|THYAO
|232,80
|2.412.330.327
|% 0,09
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|KATMR
|2,26
|384.018.394
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,88
|588.088.872
|% 3,17
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|TUKAS
|9,36
|636.376.480
|% -4,78
|
|YKBNK
|17,00
|1.131.401.705
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1454
|27,1574
|% 0,14
|
|Euro
|28,9085
|28,9248
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,1679
|33,3342
|% -0,23
|
|Frank
|29,8539
|30,0337
|% -0,03
|
|Riyal
|7,2186
|7,2548
|% 0,14
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,67
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,90
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.107
|11.193
|3,00
|
|Yarım
|5.570
|5.620
|2,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|0,60
|
Seans Raporu
11:58
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12:13CANTE
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