***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2023 13:20
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216240
BIST
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13:367.793
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -68,15
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.752
En Yüksek
7.855
13:3628,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1351
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5859
En Düşük
28,3872
13:3630,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0347
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
13:361.783,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.783,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:34
|REEDR
|24,42
|1.009.358.993
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.658.955
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,30
|4.398.947.196
|% 6,13
|
|THYAO
|226,10
|2.532.669.489
|% -1,09
|
|PETKM
|21,10
|1.805.005.118
|% 3,03
|
|BRSAN
|831,00
|1.638.083.835
|% 2,59
|
|ISCTR
|20,52
|1.443.467.970
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,82
|654.622.117
|% -1,73
|
|PETKM
|21,10
|1.805.005.118
|% 3,03
|
|IHLAS
|1,19
|85.915.551
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,99
|1.203.915.258
|% -0,23
|
|ISCTR
|20,52
|1.443.467.970
|% -1,06
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4920
|28,5091
|% 0,20
|
|Euro
|30,5275
|30,5418
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,9039
|35,0789
|% 0,14
|
|Frank
|31,5139
|31,7037
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5736
|7,6116
|% 0,17
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|867,50
|869,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,40
|1.038,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,97
|1.948,25
|% 0,66
|