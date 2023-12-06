***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2023 10:22
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222587
BIST
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12:368.018
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -39,29
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3628,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0627
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3631,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0473
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:361.882,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.882,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:36
|CMBTN
|1.958,00
|63.659.559
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|295.206.334
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.539.752
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.498.220
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.164.783
|% -9,95
|
|LIDER
|148,20
|240.207.505
|% -9,52
|
|IHLGM
|1,86
|62.925.488
|% -8,82
|
|DAPGM
|32,80
|361.832.893
|% -8,12
|
|SAFKR
|31,76
|41.031.051
|% -7,13
|
|ISCTR
|22,90
|3.511.079.784
|% 2,23
|
|THYAO
|256,25
|2.551.396.887
|% -1,06
|
|AKBNK
|37,18
|2.426.599.631
|% 1,70
|
|YKBNK
|20,52
|2.221.860.935
|% 1,18
|
|BINHO
|354,00
|2.037.541.261
|% 1,94
|
|ISCTR
|22,90
|3.511.079.784
|% 2,23
|
|EKGYO
|7,47
|852.902.645
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,52
|2.221.860.935
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,20
|122.355.320
|% -1,64
|
|AKBNK
|37,18
|2.426.599.631
|% 1,70
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9335
|28,9446
|% 0,22
|
|Euro
|31,2453
|31,2618
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,3627
|36,5450
|% 0,29
|
|Frank
|32,9364
|33,1348
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6961
|7,7347
|% 0,25
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,26
|903,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,65
|947,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,87
|2.023,15
|% 0,66
|