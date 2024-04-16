***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 10:00
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272499
BIST
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10:469.570
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -110,00
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.563
En Yüksek
9.646
10:4632,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0416
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4890
En Düşük
32,3337
10:4634,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0074
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5518
En Düşük
34,3902
10:462.475,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,10
|Açılış
|: 2.474,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:46
|UFUK
|379,50
|11.829.502
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|AKENR
|21,82
|217.872.803
|% 9,32
|
|RYSAS
|46,88
|78.949.911
|% 7,33
|
|CWENE
|307,75
|478.989.571
|% 7,14
|
|GRNYO
|11,61
|11.785.462
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|19.104.139
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|63.190.239
|% -9,80
|
|ATAGY
|13,10
|3.613.348
|% -7,62
|
|ARTMS
|50,40
|18.704.984
|% -6,41
|
|ENTRA
|15,33
|3.157.089.800
|% -4,78
|
|THYAO
|295,00
|1.820.386.465
|% -1,17
|
|YKBNK
|30,36
|1.507.884.281
|% -3,92
|
|ISCTR
|12,55
|1.424.885.346
|% -1,26
|
|KOZAL
|24,98
|1.199.135.772
|% 1,96
|
|ENTRA
|15,33
|3.157.089.800
|% -4,78
|
|ISCTR
|12,55
|1.424.885.346
|% -1,26
|
|ZOREN
|5,87
|419.941.442
|% -0,17
|
|YKBNK
|30,36
|1.507.884.281
|% -3,92
|
|KOZAL
|24,98
|1.199.135.772
|% 1,96
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4445
|32,4526
|% 0,13
|
|Euro
|34,4891
|34,5016
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,2448
|40,4465
|% -0,06
|
|Frank
|35,4366
|35,6142
|% -0,18
|
|Riyal
|8,6264
|8,6696
|% -0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,38
|28,41
|% 0,66
|
|Platin
|965,94
|966,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,22
|1.020,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,38
|90,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.370,85
|2.371,16
|% 0,66
|