***LUKSK* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.06.2021 09:19
***LUKSK******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E %38,1 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,33 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LUKSK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 49,47 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943681
BIST
10:291.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:298,6201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:2910,2952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0389
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:29494,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,76
|Açılış
|: 494,01
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:29
|CEOEM
|14,98
|22.620.735
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|5.370.459
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,23
|27.228.809
|% 9,88
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|EUYO
|4,57
|3.996.538
|% 8,29
|
|BOBET
|5,09
|26.475.051
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|IDGYO
|5,95
|532.438
|% -5,10
|
|EUKYO
|8,52
|2.760.520
|% -4,80
|
|YESIL
|1,90
|4.999.738
|% -4,52
|
|THYAO
|14,75
|182.862.964
|% -0,07
|
|GARAN
|8,34
|156.582.575
|% 0,24
|
|HALKB
|5,23
|130.828.628
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,21
|65.306.129
|% 0,45
|
|ASELS
|15,53
|62.396.061
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,21
|65.306.129
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,18
|58.430.987
|% 1,40
|
|HALKB
|5,23
|130.828.628
|% -0,76
|
|GARAN
|8,34
|156.582.575
|% 0,24
|
|THYAO
|14,75
|182.862.964
|% -0,07
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6147
|8,6201
|% -0,34
|
|Euro
|10,2869
|10,2952
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,0241
|12,0844
|% -0,04
|
|Frank
|9,3548
|9,4112
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% -0,24
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,16
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,47
|