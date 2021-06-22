***LUKSK* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LUKSK******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler LUKSK, INFO23.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaLUKS KADIFE LUKSK 0,15 0,1275Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaINFO YATIRIM INFO 38,1 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943581BIST