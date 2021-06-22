***LUKSK* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.06.2021 17:11
***LUKSK******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LUKSK, INFO
23.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LUKS KADIFE LUKSK 0,15 0,1275
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
INFO YATIRIM INFO 38,1 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943581
BIST
17:181.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:188,6707
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0993
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:1810,3303
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1268
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:18495,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -7,69
|Açılış
|: 495,12
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:18
|VAKFN
|10,57
|164.399.143
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.959.410
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.731.683
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.492.108
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|994.853.890
|% -9,89
|
|BJKAS
|6,41
|192.423.889
|% -6,42
|
|AYCES
|74,00
|3.726.892
|% -4,64
|
|METUR
|6,12
|29.021.623
|% -4,23
|
|THYAO
|14,87
|1.418.548.973
|% 1,92
|
|BOBET
|5,65
|994.853.890
|% -9,89
|
|GARAN
|8,33
|791.644.598
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,16
|506.468.540
|% 1,41
|
|BERA
|15,91
|506.176.300
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,16
|506.468.540
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|994.853.890
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|358.747.886
|% 1,39
|
|THYAO
|14,87
|1.418.548.973
|% 1,92
|
|GARAN
|8,33
|791.644.598
|% 1,71
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6649
|8,6707
|% -1,13
|
|Euro
|10,3217
|10,3303
|% -1,21
|
|Sterlin
|12,0356
|12,0960
|% -1,21
|
|Frank
|9,3974
|9,4541
|% -1,24
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -1,03
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-5,83
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-28,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|-30,75
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|-14,88
|
|Çeyrek
|794
|812
|-7,44
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,01
|
Seans Raporu
17:18
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-
17:28FADE
Yüzde 5.32 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 603, 740 adet işlem
-
17:27SEKFK
Yüzde 8.14 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 944, 577 adet işlem
-
17:26KRGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 494 adet işlem
-
17:25FADE
Yüzde 6.38 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 432 adet işlem
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, EREGL