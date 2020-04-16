***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2020 21:01
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838765
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9509
En Düşük
6,9392
18:057,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5362
En Düşük
7,5247
18:05384,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,58
|Açılış
|: 384,10
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6230
|8,6663
|% -0,08
|
|Frank
|7,1321
|7,1751
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8433
|1,8526
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.720
|3,40
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.527
|22,90
|
|Tam
|2.534
|2.600
|23,50
|
|Yarım
|1.233
|1.265
|11,40
|
|Çeyrek
|618
|633
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|0,59
|
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