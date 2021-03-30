***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2021 15:05
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Şirketimiz 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921803
BIST
16:261.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:268,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1241
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:269,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
16:26450,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,83
|Açılış
|: 450,11
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ALCAR
|375,10
|113.834.267
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.443.179
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.768.474
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.332.623
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.885.833
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|20.341.526
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|45.259.567
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|197,40
|1.324.914.448
|% 6,70
|
|GARAN
|6,82
|1.307.435.599
|% -1,02
|
|EKGYO
|1,92
|775.988.901
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,93
|727.565.953
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,55
|719.470.672
|% 3,42
|
|EKGYO
|1,92
|775.988.901
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,24
|449.608.445
|% 4,20
|
|GARAN
|6,82
|1.307.435.599
|% -1,02
|
|TSKB
|1,37
|241.046.398
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,12
|167.238.866
|% -1,75
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3105
|8,3159
|% 1,42
|
|Euro
|9,7539
|9,7660
|% 1,02
|
|Sterlin
|11,3662
|11,4232
|% 1,13
|
|Frank
|8,7721
|8,8249
|% 1,00
|
|Riyal
|2,2051
|2,2162
|% 1,27
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-28,32
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.969
|3.014
|-4,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|3,63
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|1,76
|
|Çeyrek
|718
|735
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,77
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:40YESIL
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 114.50 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 119 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, MGROS, TCELL
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 08 kaybederek (% -0.34 ) 1, 200
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, LUKSK, CMBTN, JANTS, VANGD, BRYAT, RTALB, FRIGO, ALCAR, EUKYO
-
16:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, MERIT, ORMA, DENGE, TMPOL