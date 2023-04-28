***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 08:04
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18/047/2023
Tescil Tarihi
26/04/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26 Nisan 2023 Sayı : 10819
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.
Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 26.04.2023 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 26.04.2023 tarihinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142578
BIST
10:394.749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -40,67
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.748
10:3919,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
10:3921,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0389
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,7427
En Düşük
21,3541
10:391.239,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.239,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.239,46
BIST En Aktif Hisseler10:37
|GOODY
|13,98
|9.491.987
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.000.761
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.056.182
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|312.683.328
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|12.200.094
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.382.166
|% -9,97
|
|IMASM
|27,74
|109.262.427
|% -8,81
|
|CEMTS
|39,92
|48.005.713
|% -8,23
|
|DESA
|48,06
|11.239.714
|% -7,67
|
|OTKAR
|843,30
|36.314.538
|% -6,17
|
|CVKMD
|185,80
|826.868.276
|% 0,16
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|KONTR
|145,30
|402.899.167
|% 0,76
|
|THYAO
|130,90
|341.320.267
|% 0,08
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|EKGYO
|6,18
|130.558.135
|% -0,48
|
|AKFYE
|13,03
|253.610.857
|% 0,15
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,21
|145.660.634
|% -0,80
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4511
|19,4562
|% 0,16
|
|Euro
|21,4089
|21,4305
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2100
|24,3314
|% -0,06
|
|Frank
|21,6500
|21,7804
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1710
|5,1969
|% 0,07
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-4,74
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.021
|9.218
|-64,00
|
|Yarım
|4.403
|4.508
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.208
|2.267
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,24
|