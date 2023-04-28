***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıÇözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18/047/2023Tescil Tarihi26/04/2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26 Nisan 2023 Sayı : 10819AçıklamalarDenetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 26.04.2023 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 26.04.2023 tarihinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142578BIST