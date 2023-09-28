***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.09.2023 14:28
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşem İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
LÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
LUKSK, TRALUKSK91B7 28.000.000 28.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 28.000.000 TL 0 TL 0 TL 28.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Lüks Gayrimenkul A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verilmesi için 28.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 1.SPK Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 2.Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197854
BIST