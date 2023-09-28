***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşem İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriLUKSK, TRALUKSK91B7 28.000.000 28.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 28.000.000 TL 0 TL 0 TL 28.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Lüks Gayrimenkul A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verilmesi için 28.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 1.SPK Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 2.Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197854BIST