***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemlerine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriLUKSK, TRALUKSK91B7 28.000.000 28.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 28.000.000 TL 0 TL 0 TL 28.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.09.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.12.2023SPK Başvuru Tarihi 28.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Lüks Gayrimenkul A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onay verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi1.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225402BIST