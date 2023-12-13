***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.12.2023 15:59
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemlerine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
LÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
LUKSK, TRALUKSK91B7 28.000.000 28.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 28.000.000 TL 0 TL 0 TL 28.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.12.2023
SPK Başvuru Tarihi 28.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Lüks Gayrimenkul A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onay verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi1.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225402
BIST