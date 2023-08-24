***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.02.2023 Tarih ve 2023/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tamamı iç kaynaklarda karşılanacak şekilde bedelsiz sermaye artışı yapılmasına karar verilmiştir.Karar kapsamında iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin ‘'Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye'' başlıklı 6.Maddesinin tadil edilmesine,Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 08.02.2023 tarihli başvurumuz 28.04.2023 Tarih ve E-29833736-105.01.01.01-36698 sayılı yazısı ve 27.04.2023 tarih, 24/496 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189204BIST