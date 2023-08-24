***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.08.2023 15:57
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.02.2023 Tarih ve 2023/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tamamı iç kaynaklarda karşılanacak şekilde bedelsiz sermaye artışı yapılmasına karar verilmiştir.
Karar kapsamında iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin ‘'Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye'' başlıklı 6.Maddesinin tadil edilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 08.02.2023 tarihli başvurumuz 28.04.2023 Tarih ve E-29833736-105.01.01.01-36698 sayılı yazısı ve 27.04.2023 tarih, 24/496 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189204
BIST
'
17:467.552
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -50,71
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:4625,8377
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
|| -1,3516
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:4628,1409
En Yüksek
|Değişim
|: -4,69%
|| -1,3854
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:461.591,03
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
|| -83,20
|Açılış
|: 1.590,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:44
|GARAN
|54,45
|6.879.730.177
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.289.009
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,80
|2.625.711.259
|% -12,26
|
|EYGYO
|27,72
|211.459.763
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.319.400
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.229.403.334
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.850.869
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|THYAO
|233,00
|12.863.542.065
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.671.420.095
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|EKGYO
|8,39
|5.307.266.913
|% -6,57
|
|SKBNK
|4,19
|2.245.168.384
|% 6,62
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8157
|25,8419
|% -4,96
|
|Euro
|28,0430
|28,1060
|% -4,81
|
|Sterlin
|32,4963
|32,6592
|% -5,74
|
|Frank
|29,1071
|29,2824
|% -5,62
|
|Riyal
|6,8464
|6,8808
|% -5,23
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.590
|1.590
|-83,76
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.780
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.406
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.695
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|-0,05
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL