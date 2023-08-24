***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.08.2023 17:14
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir önceki yayınladıgımız bildirime istinaden düzeltmedir. Şirketimizle ilgili yeni bir sermaye artırımı söz konusu degildir. 12.05.2023 tarihinde KAP'da yayınlanan Sermaye artırımına istinaden Esas Sözleşme Metnimizin
güncellenmesi
için bu bildirim yapılmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189332
BIST
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12:597.462
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -30,27
|Açılış
|: 7.545
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|Önceki Kapanış
|: 7.492
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7.458
En Yüksek
7.585
12:5926,3503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
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|Açılış
|: 26,7400
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|Önceki Kapanış
|: 26,3500
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26,5410
En Düşük
25,6252
12:5928,4912
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
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|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,5500
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En Düşük
27,8188
12:591.626,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 41,61
|Açılış
|: 1.632,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
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1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ALFAS
|869,30
|1.094.201.418
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.989.348
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.051.763
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.764.998.797
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.482.230
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.228.959
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.100.551
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|291,40
|6.132.735.486
|% 2,25
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|KLSER
|104,40
|3.008.647.084
|% -8,98
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|THYAO
|229,80
|2.916.910.856
|% -0,30
|
|YKBNK
|16,52
|2.612.322.505
|% -1,96
|
|ISCTR
|17,74
|2.252.884.824
|% -1,44
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|SKBNK
|3,99
|412.848.654
|% -1,97
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3327
|26,3545
|% 2,25
|
|Euro
|28,3804
|28,4958
|% 2,33
|
|Sterlin
|33,2712
|33,4380
|% 3,01
|
|Frank
|29,8127
|29,9923
|% 2,96
|
|Riyal
|7,0508
|7,0862
|% 3,18
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,14
|