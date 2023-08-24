***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir önceki yayınladıgımız bildirime istinaden düzeltmedir. Şirketimizle ilgili yeni bir sermaye artırımı söz konusu degildir. 12.05.2023 tarihinde KAP'da yayınlanan Sermaye artırımına istinaden Esas Sözleşme Metnimizingüncellenmesiiçin bu bildirim yapılmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189332BIST