***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarKAP'da 12.05.2023 tarihinde yayınlanan Esas SözleşmemizinKamu Aydınlatma Platformunda Firma Özet Bilgileri "Esas Sözleşme" alanında güncellenmesi için ilgili bildirim yapılmaktadır.SaygılarımızlaBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 6 27/04/2023 12/05/2023 10830http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189681BIST