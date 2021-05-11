***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarLüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.'nin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936269BIST